«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник» и одержал третью победу подряд

«СКА-Хабаровск» на своем поле победил «Шинник» в матче 13-го тура первой лиги — 3:1.

Счет на 41-й минуте открыл форвард хабаровчан Тельядо Алькаде. На 50-й минуте преимущество хозяев удвоил Егор Носков, а на 74-й счет до разгромного довел Владислав Брагин.

Единственный гол гостей на 88-й минуте забил

«СКА-Хабаровск» (19 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на восьмое место в первой лиге. «Шинник» (17) идет десятым в турнирной таблице. У ярославцев прервалась 9-матчевую беспроигрышную серию.