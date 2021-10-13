«СКА-Хабаровск» с минимальным счетом победил «Факел» в матче 17-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хабаровчан.

Благодаря этой победе «СКА-Хабаровск» обошел «Факел» в таблице ФНЛ, поднявшись на четвертое место.

ФНЛ

17-й тур

«Факел» (Воронеж) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:1 (0:1)

Гол: Гонгадзе, 8.

«Факел» (Воронеж): Свинов, Суслов, Пейчинович, Дашаев, Черов (Мастерной, 80), Акбашев, Мендель, Дмитриев (Максимов, 46), Кулишев (Разборов, 80), Никитин (Шепилов, 85), Аппаев.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Самок, Мануйлов, Эммерсон, Литвин, Тихонов (Носов, 85), Фомин, Никифоров (А.П.Смирнов, 70), Квеквескири, Кольцов (Караев, 51), Гонгадзе, Брагин (Алиев, 52).

Предупреждения: Квеквескири, 2. Брагин, 47. Акбашев, 56. Пейчинович, 58. Суслов, 58. Фомин, 61. Мендель, 69. Мануйлов, 71.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

13 октября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».