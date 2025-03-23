«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: видеообзор матча первой лиги

23 марта в Хабаровске «СКА-Хабаровск» сыграл с «Ротором» в 25-м туре первой лиги. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале первой лиги.