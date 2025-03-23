Футбол
23 марта, 20:00

«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: видеообзор матча первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент

23 марта в Хабаровске «СКА-Хабаровск» сыграл с «Ротором» в 25-м туре первой лиги. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале первой лиги.

Россия. PARI Первая лига. 25-й тур.
23 марта, 08:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:0
Ротор
Первая лига
ФК Ротор
ФК СКА-Хабаровск
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак Кс 12 8 3 1 21-12 27
2
 Урал 12 7 3 2 20-10 24
3
 Факел 12 7 3 2 10-7 24
4
 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
5
 Ротор 12 6 3 3 18-7 21
6
 Родина 12 5 4 3 19-13 19
7
 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
8
 Шинник 12 4 5 3 9-7 17
9
 Нефтехимик 12 4 5 3 13-13 17
10
 СКА-Хаб. 12 4 4 4 12-13 16
11
 Арсенал 12 3 5 4 17-15 14
12
 Черноморец 12 3 3 6 14-16 12
13
 Волга 12 3 3 6 12-21 12
14
 Уфа 12 2 5 5 13-14 11
15
 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
16
 Торпедо 12 2 3 7 7-16 9
17
 Сокол 12 1 5 6 5-13 8
18
 Чайка 12 1 4 7 9-26 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
4.10 14:00
Уфа – Спартак Кс
 - : -
4.10 17:00
Факел – Волга
 - : -
4.10 17:00
Чайка – Родина
 - : -
5.10 08:00
СКА-Хаб. – Шинник
 - : -
5.10 13:00
Сокол – Арсенал
 - : -
5.10 16:00
Торпедо – Черноморец
 - : -
5.10 18:00
Нефтехимик – Ротор
 - : -
6.10 17:00
Челябинск – Енисей
 - : -
6.10 19:30
КАМАЗ – Урал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков

Амур Калмыков

Арсенал

 7
Денис Жилмостных

Денис Жилмостных

Спартак Кс

 6
Руслан Апеков

Руслан Апеков

КАМАЗ

 6
П
Эдарлин Рейес

Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
Дмитрий Прищепа

Дмитрий Прищепа

Урал

 3
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Родина

 3
И К Ж
Дмитрий Шадринцев

Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 8 1 2
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Родина

 9 1 2
Владимир Шайхутдинов

Владимир Шайхутдинов

Волга Ул

 6 1 1
Вся статистика

