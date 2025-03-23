«СКА-Хабаровск» в большинстве победил «Ротор»

«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Ротор» в матче 25-го тура первой лиги — 1:0.

На 84-й минуте гол забил Юрий Журавлев. Гости с 34-й минуты играли вдесятером после удаления Алексея Шумских.

Хабаровский клуб набрал 38 очков и занимает 6-е место в таблице чемпионата. Волгоградцы с 33 очками — на 8-й строчке.