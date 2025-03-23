«СКА-Хабаровск» в большинстве победил «Ротор»
«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Ротор» в матче 25-го тура первой лиги — 1:0.
На 84-й минуте гол забил Юрий Журавлев. Гости с 34-й минуты играли вдесятером после удаления Алексея Шумских.
Хабаровский клуб набрал 38 очков и занимает 6-е место в таблице чемпионата. Волгоградцы с 33 очками — на 8-й строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак Кс
|12
|8
|3
|1
|21-12
|27
|
2
|Урал
|12
|7
|3
|2
|20-10
|24
|
3
|Факел
|12
|7
|3
|2
|10-7
|24
|
4
|Челябинск
|12
|6
|4
|2
|18-10
|22
|
5
|Ротор
|12
|6
|3
|3
|18-7
|21
|
6
|Родина
|12
|5
|4
|3
|19-13
|19
|
7
|КАМАЗ
|12
|5
|4
|3
|16-13
|19
|
8
|Шинник
|12
|4
|5
|3
|9-7
|17
|
9
|Нефтехимик
|12
|4
|5
|3
|13-13
|17
|
10
|СКА-Хаб.
|12
|4
|4
|4
|12-13
|16
|
11
|Арсенал
|12
|3
|5
|4
|17-15
|14
|
12
|Черноморец
|12
|3
|3
|6
|14-16
|12
|
13
|Волга
|12
|3
|3
|6
|12-21
|12
|
14
|Уфа
|12
|2
|5
|5
|13-14
|11
|
15
|Енисей
|12
|2
|4
|6
|7-14
|10
|
16
|Торпедо
|12
|2
|3
|7
|7-16
|9
|
17
|Сокол
|12
|1
|5
|6
|5-13
|8
|
18
|Чайка
|12
|1
|4
|7
|9-26
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
|4.10
|14:00
|
Уфа – Спартак Кс
|- : -
|4.10
|17:00
|
Факел – Волга
|- : -
|4.10
|17:00
|
Чайка – Родина
|- : -
|5.10
|08:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|- : -
|5.10
|13:00
|
Сокол – Арсенал
|- : -
|5.10
|16:00
|
Торпедо – Черноморец
|- : -
|5.10
|18:00
|
Нефтехимик – Ротор
|- : -
|6.10
|17:00
|
Челябинск – Енисей
|- : -
|6.10
|19:30
|
КАМАЗ – Урал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Арсенал
|7
|
|
Денис Жилмостных
Спартак Кс
|6
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|6
|П
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|
|
Дмитрий Прищепа
Урал
|3
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|8
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|9
|1
|2
|
|
Владимир Шайхутдинов
Волга Ул
|6
|1
|1
