Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

Дубль Гогнадзе помог «СКА-Хабаровску» обыграть «Ротор»

08:59
Теги:

«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Ротор» в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе хозяев дублем отличился Георгий Гогнадзе, еще один мяч на счету Александра Носова. Единственный гол гостей забил Алексей Щеткин.

«СКА-Хабаровск» занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ с 37 очками в 21 матче. «Ротор» занимает 13-ю строчку с 24 очками в 21 игре.

ФНЛ

21-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Ротор» (Волгоград) — 3:1 (1:1)

Голы: Щеткин, 12 (0:1). Носов, 44 (1:1). Гонгадзе, 72 (2:1). Гонгадзе, 90 (3:1).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Фомин, Эммерсон, Грачев, Галимов (Андямов, 28), Кольцов, Мартусевич (Тихонов, 62), Носов (Мануйлов, 82), Алиев, Караев (Гонгадзе, 62), Барков.

«Ротор» (Волгоград): Терновский, Байрыев, Дудиев (Абдуллаев, 89), Первушин, Николаев (Голосов, 77), Серченков, Маляров, Школик, Щеткин, Муллин (Кипиани, 69), Минаев.

Предупреждения: Серченков, 45+1. Тихонов, 81. Гонгадзе, 84.

Судья: Сухой (Люберцы).

6 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Россия прошла Португалию с вратарским хет-триком. До Межконтинентального кубка осталась одна победа
В Крыму назвали способ возвращения скифского золота России
0