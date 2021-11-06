Дубль Гогнадзе помог «СКА-Хабаровску» обыграть «Ротор»
«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Ротор» в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ.
В составе хозяев дублем отличился Георгий Гогнадзе, еще один мяч на счету Александра Носова. Единственный гол гостей забил Алексей Щеткин.
«СКА-Хабаровск» занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ с 37 очками в 21 матче. «Ротор» занимает 13-ю строчку с 24 очками в 21 игре.
ФНЛ
21-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Ротор» (Волгоград) — 3:1 (1:1)
Голы: Щеткин, 12 (0:1). Носов, 44 (1:1). Гонгадзе, 72 (2:1). Гонгадзе, 90 (3:1).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Фомин, Эммерсон, Грачев, Галимов (Андямов, 28), Кольцов, Мартусевич (Тихонов, 62), Носов (Мануйлов, 82), Алиев, Караев (Гонгадзе, 62), Барков.
«Ротор» (Волгоград): Терновский, Байрыев, Дудиев (Абдуллаев, 89), Первушин, Николаев (Голосов, 77), Серченков, Маляров, Школик, Щеткин, Муллин (Кипиани, 69), Минаев.
Предупреждения: Серченков, 45+1. Тихонов, 81. Гонгадзе, 84.
Судья: Сухой (Люберцы).
6 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю