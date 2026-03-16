«СКА-Хабаровск» — «Родина»: видеообзор матча ФНЛ

«Родина» сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» в гостевом матче 24-го тура Первой лиги — 2:2.

У гостей забитыми голами отметились Иван Тимошенко и Артем Мещанинов, у хозяев дубль оформил Хакобо Алькальде.

«Родина» не проигрывает три матча подряд. Она занимает третье место в таблице Первой лиги с 43 очками после 24 игр. «СКА-Хабаровск» (33 очка после 24 игр) располагается на восьмом месте.

В следующем матче «Родина» 23 марта примет «Чайку», «СКА-Хабаровск» 22 марта на своем поле сыграет с «Арсеналом».

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