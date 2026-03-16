Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

«СКА-Хабаровск» — «Родина»: видеообзор матча ФНЛ

Павел Лопатко

«Родина» сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» в гостевом матче 24-го тура Первой лиги — 2:2.

У гостей забитыми голами отметились Иван Тимошенко и Артем Мещанинов, у хозяев дубль оформил Хакобо Алькальде.

«Родина» не проигрывает три матча подряд. Она занимает третье место в таблице Первой лиги с 43 очками после 24 игр. «СКА-Хабаровск» (33 очка после 24 игр) располагается на восьмом месте.

В следующем матче «Родина» 23 марта примет «Чайку», «СКА-Хабаровск» 22 марта на своем поле сыграет с «Арсеналом».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Первая лига
ФК Родина
ФК СКА-Хабаровск
Читайте также
Время вышло, Дзюба оказался никому не нужен и не нашел себе новый клуб. Пора завершать карьеру?
Алькарас жаждет титула, Бублик «переобулся». Чего ждать от Кубка Лэйвера-2026?
«Разнимал Радулова и Григоренко — в итоге сам оказался с разбитым носом». Большое интервью Жаркова
Популярное видео
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Волга» — «Челябинск»: видеообзор матча ФНЛ

КАМАЗ — «Ротор»: видеообзор матча ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Спартак Кс 11 7 3 1 15-8 24
3
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
4
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
5
 Урал 11 6 4 1 18-5 22
6
 Торпедо 11 6 2 3 21-9 20
7
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
8
 Уфа 11 4 5 2 16-13 17
9
 Шинник 11 3 6 2 15-13 15
10
 Енисей 11 3 4 4 14-19 13
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
13
 Волга 11 3 2 6 14-17 11
14
 Челябинск 11 3 2 6 12-18 11
15
 Ленинградец 11 2 4 5 9-20 10
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 11 1 2 8 11-23 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.08 18:00 КАМАЗ – Текстильщик 0 : 1
19.08 19:30 Велес – Нижний Новгород 3 : 2
20.08 18:30 Арсенал – Ротор 2 : 1
20.08 19:00 Нефтехимик – Сочи 1 : 2
26.09 12:00 Челябинск – Енисей - : -
26.09 14:30 Спартак Кс – Урал - : -
26.09 16:00 Волга – Ленинградец - : -
27.09 12:30 Уфа – Торпедо - : -
27.09 17:00 Шинник – СКА-Хабаровск - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 10
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 8 1 3
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости