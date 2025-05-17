Гол Гаджимурадова принес «СКА-Хабаровску» победу над «Родиной»

«СКА-Хабаровск» дома победил «Родину» в матче 33-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 42-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.

«СКА-Хабаровск» (53 очка) поднялся на пятое место в первой лиге. «Родина» (47) остается седьмой в турнирной таблице.