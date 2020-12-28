«СКА-Хабаровск» продлил контракт с полузащитником Батютиным
Полузащитник Андрей Батютин продлил контракт клубом чемпионата Олимп ФНЛ «СКА-Хабаровск». 25-летний футболист переподписал действующее соглашение до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба команды.
Батютин стал игроком «СКА-Хабаровска» летом 2020 года. В текущем сезоне ФНЛ он провел 14 матчей, еще 3 встречи на его счету в Кубке России.
Дополнительная информация:
https://fcska.ru/media/news/andrey-batyutin-prodlil-kontrakt/
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