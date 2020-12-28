«СКА-Хабаровск» продлил контракт с полузащитником Батютиным

Полузащитник Андрей Батютин продлил контракт клубом чемпионата Олимп ФНЛ «СКА-Хабаровск». 25-летний футболист переподписал действующее соглашение до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба команды.

АНДРЕЙ БАТЮТИН ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ ???



Полузащитник переподписал действующее соглашение с нашим клубом до конца сезона 2021/2022. Напомним, 25-летний игрок пополнил ряды «СКА-Хабаровск» минувшим летом, перейдя из «Уфы».

В этом сезоне провёл 17 матчей, сделал 2 голевых паса pic.twitter.com/SIpGIgw7Tn — ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) December 28, 2020

Батютин стал игроком «СКА-Хабаровска» летом 2020 года. В текущем сезоне ФНЛ он провел 14 матчей, еще 3 встречи на его счету в Кубке России.