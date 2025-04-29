«СКА-Хабаровск» предложил ввести плей-офф в первой лиге

Спортивный директор «СКА-Хабаровск» Сергей Шаронов заявил, что клуб обратился к руководству первой лиги с предложением о замене стыковых матчей в ФНЛ на плей-офф.

«В рамках проработки календаря на сезон-2025/2026 внесли Футбольной национальной лиге (ФНЛ) предложение о замене стыковых матчей на переходный турнир внутри первой лиги. Даже разработали вариант такого турнира «лестничного типа», когда команда, занявшая выше место в таблице, имеет больше шансов на выход в РПЛ. Просим коллег подумать и возможно доработать наши идеи, ведь эта инициатива имеет логику и актуальные обоснования», — говорится в сообщении, которое Шаронов опубликовал в своем Telegram-канале.

По мнению «СКА-Хабаровска», введение плей-офф в частности поднимет соперничество в середине таблицы и привлечет дополнительный интерес к лиге, поскольку переходный турнир может играться в июне в хороших погодных условиях и при дефиците футбольных матчей.

После 30 туров нынешнего сезона «СКА-Хабаровск» с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги. Лидирует «Балтика» (66), вторым идет «Торпедо» (55), третьим — «Черноморец» (54).