«СКА-Хабаровск» — в «стыках», «Енисей» — без премьер-лиги
«СКА-Хабаровск» попал в стыковые матчи, «Енисей» остался без премьер-лиги
«СКА-Хабаровск» не опустится ниже четвертого места в ФНЛ. Это стало известно после двух матчей 37-го тура в первой лиге. Хабаровчане дома одолели «Оренбург» (1:0), а «Енисей» в родном манеже уступил «Торпедо» (0:1).
Теперь армейцы (65 очков) стали недосягаемы для красноярцев (60 очков).
Таким образом, если исполком РФС не отменит «стыковые» матчи, команда Алексея Поддубского поборется за выход в элитный дивизион с командой РПЛ.
По спортивному принципу «Енисей» не попадает в «стыки». Но пока неизвестно, пройдет ли лицензирование стадион «Факела» — команда из Воронежа занимает третье место в таблице. Ясность должна наступить в понедельник.
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