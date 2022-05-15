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Сегодня, 15:08

«СКА-Хабаровск» — в «стыках», «Енисей» — без премьер-лиги

«СКА-Хабаровск» попал в стыковые матчи, «Енисей» остался без премьер-лиги
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» не опустится ниже четвертого места в ФНЛ. Это стало известно после двух матчей 37-го тура в первой лиге. Хабаровчане дома одолели «Оренбург» (1:0), а «Енисей» в родном манеже уступил «Торпедо» (0:1).

Теперь армейцы (65 очков) стали недосягаемы для красноярцев (60 очков).

Таким образом, если исполком РФС не отменит «стыковые» матчи, команда Алексея Поддубского поборется за выход в элитный дивизион с командой РПЛ.

По спортивному принципу «Енисей» не попадает в «стыки». Но пока неизвестно, пройдет ли лицензирование стадион «Факела» — команда из Воронежа занимает третье место в таблице. Ясность должна наступить в понедельник.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
ФНЛ
ФК Енисей
ФК СКА-Хабаровск
ФК Факел (Воронеж)
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