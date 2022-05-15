«СКА-Хабаровск» не опустится ниже четвертого места в ФНЛ. Это стало известно после двух матчей 37-го тура в первой лиге. Хабаровчане дома одолели «Оренбург» (1:0), а «Енисей» в родном манеже уступил «Торпедо» (0:1).

Теперь армейцы (65 очков) стали недосягаемы для красноярцев (60 очков).

Таким образом, если исполком РФС не отменит «стыковые» матчи, команда Алексея Поддубского поборется за выход в элитный дивизион с командой РПЛ.

По спортивному принципу «Енисей» не попадает в «стыки». Но пока неизвестно, пройдет ли лицензирование стадион «Факела» — команда из Воронежа занимает третье место в таблице. Ясность должна наступить в понедельник.