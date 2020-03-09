«СКА-Хабаровск» победил «Мордовию» и поднялся на седьмое место

«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Мордовией» в матче 26-го тура Олимп-ФНЛ — 3:2. Саранский клуб уступал 0:3, отыграл два мяча, но все равно проиграл.

В таблице «Мордовия» идет в зоне вылета на 18-м месте, «СКА-Хабаровск» поднялся на седьмое.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

26-й тур

«Мордовия» (Саранск) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:3 (1:3)

Голы: Гащенков, 9 (0:1). Базелюк, 18 (0:2). Малеев, 21 (0:3). Климов, 42 (1:3). Мухаметшин, 77 (2:3).

Нереализованный пенальти: Гаджимурадов, 53 (вратарь)

«Мордовия»: Шебанов, Климов, Ятченко (Мухаметшин, 69), Стрелов (Теняев, 46), Юсупов, Сарычев, Соболев, Навлетов, Бояркин (Федак, 59), Орлов, Ермаков (Калиханов, 75).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Суслов, Мануйлов, Эльмурзаев (Матвийчук, 90+3), Зайцев, Гаджимурадов, Квеквескири, Малеев, Гащенков (Булия, 78), Брагин (Камилов, 46), Базелюк (Кузьмичев, 84).

Предупреждения: Стрелов, 23. Климов, 52. Юсупов, 52. Навлетов, 60. Соболев, 72. Теняев, 90+1.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

9 марта. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».