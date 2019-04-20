"СКА-Хабаровск" одолел "Факел"

"СКА-Хабаровск" победил "Факел" в 32-м туре Олимп-ФНЛ. Дальневосточники поднялись на шестое место в таблице. От зоны "стыков" их отделяет 1 очко.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

32-й тур

"Факел" (Воронеж) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 1:3 (0:1)

Голы: Казанков, 7 (0:1). Хомуха, 51 (0:2). Камеш, 57 (0:3). Молодцов, 90+4 (1:3).

"Факел": Лантратов, Божин, Осипенко, Цвейба, Пройич, Кагермазов (Олейников, 46), Афанасьев (Макарчук, 64), Мануковский (Кузьмин, 46), Молодцов, Лебеденко, Аршакян (Бирюков, 46).

"СКА-Хабаровск": Генералов, Суслов, Буйволов, Хомуха, Квеквескири, Никифоров (Черевко, 85), Карасев (Кабаев, 76), Казанков (Малеев, 71), Камеш, Булия, Базелюк (Алейник, 65).

Предупреждения: Молодцов, 10. Казанков, 24.

Судья: Турбин (Дмитров).

20 апреля. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".