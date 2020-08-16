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«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь»

12:06

«СКА-Хабаровск» взял верх над «Волгарем» в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

4-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (1:0)

Гол: Барков, 8.

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Грачев, Суслов, Эльмурзаев (Мануйлов, 70), Камилов (Большаков, 77), Иванков, Никифоров, Гаджимурадов (Горулев, 84), Малеев, Барков (Максименко, 69), Базелюк.

«Волгарь»: Антипин, Лобкарев (Корнюшин, 86), Бердников (Болонин, 73), Козлов, Локтионов (Журавлев, 39), Хомуха, Павлишин (Бутенко, 61), Мендель, Полубояринов, Погосов, Сергеев (Воробьев, 69).

Предупреждения: Барков, 28. Никифоров, 56. Камилов, 68. Журавлев, 72. Хомуха, 90+3.

Удаление: Журавлев, 90.

Судья: Сафьян (Москва).

16 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

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