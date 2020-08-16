«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь»
«СКА-Хабаровск» взял верх над «Волгарем» в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
4-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (1:0)
Гол: Барков, 8.
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Грачев, Суслов, Эльмурзаев (Мануйлов, 70), Камилов (Большаков, 77), Иванков, Никифоров, Гаджимурадов (Горулев, 84), Малеев, Барков (Максименко, 69), Базелюк.
«Волгарь»: Антипин, Лобкарев (Корнюшин, 86), Бердников (Болонин, 73), Козлов, Локтионов (Журавлев, 39), Хомуха, Павлишин (Бутенко, 61), Мендель, Полубояринов, Погосов, Сергеев (Воробьев, 69).
Предупреждения: Барков, 28. Никифоров, 56. Камилов, 68. Журавлев, 72. Хомуха, 90+3.
Удаление: Журавлев, 90.
Судья: Сафьян (Москва).
16 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.