"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" и догнал его в таблице

"СКА-Хабаровск" победил "Шинник" в матче 30-го тура Олимп-ФНЛ - 1:0. Дальневосточники догнали ярославцев в таблице по очкам. От зоны стыковых матчей оба клуба отделяет одно очко.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

30-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Шинник" (Ярославль) - 1:0 (1:0)

Гол: Алейник, 28.

"СКА-Хабаровск": Генералов, Приндета, Хомуха, Суслов, Квеквескири, Кабутов, Никифоров, Карасев (Базелюк, 82), Казанков (Камеш, 74), Малеев (Алейник, 19), Булия (Кабаев, 86).

"Шинник": Яшин, Иванов, Покидышев, Цховребов, Шайморданов (Низамутдинов, 68), Дроздов (Алейников, 58. Н.Мацхарашвили, 82. Магадиев, 90+1), Камилов, Самойлов, Кожемякин, Самодин, Гелоян.

Предупреждения: Алейников, 60. Карасев, 77. Камилов, 88.

Судья: Панин (Московская область).

7 апреля. Хабаровск. Стадион им. Ленина.