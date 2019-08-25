«СКА-Хабаровск» обыграл «Армавир», Кацаев сделал дубль

«СКА-Хабаровск» выиграл у «Армавира» (3:0) в матче десятого тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей дубль сделал Адлан Кацаев, один из мячей он забил пенальти. Еще один гол в активе Владислава Камилова.

«СКА-Хабаровск» набрал 15 очков и занимает седьмое место. У «Армавира» 12 очков и десятая позиция.

Олимп-ФНЛ

10-й тур

«СКА-Хабаровск» — «Армавир» — 3:0 (0:0)

Голы: Кацаев, 49 — с пенальти (1:0). Кацаев, 57 (2:0). Камилов, 79 (3:0).

«СКА-Хабаровск»: Соромытько, Шляков, Зайцев, Суслов, Гаджимурадов (Брагин, 75), Квеквескири, Никифоров (Матвийчук, 85), Кацаев (Асани, 83), Малеев (Оанча, 71), Камилов, Кузьмичев (Патрик Круз, 81).

«Армавир»: Руденок, Кутин, Мирошниченко, Хайруллов, Тен, Лусикян (Рзаев, 79), Падерин (Абдул Гафар, 66), Поляков (Безлихотнов, 75), Замалиев, Гурфов (Переверзев, 60), Иванченко (Думбья, 60).

Предупреждения: Никифоров, 15. Шляков, 42. Лусикян, 77. Оанча, 81. Соромытько, 90+1.

Судья: Шадыханов (Москва).

25 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.