«СКА-Хабаровск» объявил об увольнении главного тренера команды Воецкого
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Дмитрий Воецкий покинул свой пост, сообщает пресс-служба хабаровчан.
«Благодарим Дмитрия Юрьевича за то, что согласился принять команду в непростой период. Он принял непосредственное участие в комплектовании состава и его подготовке. К сожалению, результаты сезона не радуют ни болельщиков, ни руководителей: за шесть туров команда лишь раз одержала победу», — говорится в заявлении клуба.
Воецкий тренировал команду с июня этого года. Под его руководством «СКА-Хабаровск» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и четырежды уступил в шести матчах. После шести туров хабаровский клуб занимает предпоследнее место в Мелбет-первой лиге.
Исполняющим обязанности главного тренера после ухода Воецкого назначен Алексей Поддубский, который несколько раз уже возглавлял команду в прошлые годы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|6-2
|14
|
2
|Урал
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|
3
|Торпедо
|6
|3
|3
|0
|10-4
|12
|
4
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|5-3
|10
|
5
|Нефтехимик
|6
|3
|1
|2
|8-8
|10
|
6
|Енисей
|6
|3
|0
|3
|5-5
|9
|
7
|Чайка
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|
8
|Родина
|6
|2
|3
|1
|4-3
|9
|
9
|Сокол
|6
|2
|3
|1
|4-3
|9
|
10
|Алания
|6
|2
|2
|2
|4-2
|8
|
11
|КАМАЗ
|6
|2
|1
|3
|6-5
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Балтика
|6
|1
|4
|1
|5-5
|7
|
14
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Уфа
|6
|1
|3
|2
|5-7
|6
|
16
|Тюмень
|6
|1
|1
|4
|5-9
|4
|
17
|СКА-Хаб.
|6
|1
|1
|4
|2-12
|4
|
18
|Шинник
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
|23.08
|15:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|- : -
|23.08
|17:30
|
Тюмень – Арсенал
|- : -
|24.08
|16:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|24.08
|18:00
|
Нефтехимик – Урал
|- : -
|25.08
|12:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|25.08
|17:00
|
Торпедо – Черноморец
|- : -
|25.08
|19:00
|
Балтика – КАМАЗ
|- : -
|25.08
|19:00
|
Чайка – Енисей
|- : -
|26.08
|19:30
|
Родина – Ротор
|- : -
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|3
|
|
Тарас Гаглоев
Алания
|2
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|3
|
|
Данила Янов
Чайка
|3
|
|
Никита Глушков
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|5
|1
|2
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|5
|1
|0