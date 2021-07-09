«СКА-Хабаровск» объявил об изменениях в тренерском штабе.

Ответственным за работу с вратарями в основной команде будет Евгений Корнюхин — бывший голкипер таких команд, как «Пахтакор», «Ростсельмаш», «Зенит», «Шинник», «Торпедо», «Сатурн». В качестве тренера Корнюхин работал в «Торпедо-ЗИЛе», «Уфе», «Калуге», «Мастер-Сатурне», «Зорком» и «Химках».

Должность тренера-аналитика занял Виктор Тестоедов, ранее работавший в молодежной сборной России U-20, в московском филиале академии «Ювентуса» и СКА (Ростов-на-Дону).

Занимавший должность спортивного директора Сергей Ленивкин стал начальником команды. Экс-начальник команды Антон Шипоша, а также врачи Игорь Шубин и Роман Иванов покинули клуб.

Новый сезон ФНЛ стартует завтра, 10 июля. В первом матче «СКА-Хабаровск» сыграет против «Акрона», начало матча — в 16:00 (мск).