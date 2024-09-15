«СКА-Хабаровск» победил «Нефтехимик» в первой лиге

«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Нефтехимик» в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Счет на 28-й минуте открыл хавбек хабаровчан Артем Симонян. В концовке преимущество хозяев удвоил Георгий Гонгадзе.

«СКА-Хабаровск» (11 очков) поднялся на 14-е место в первой лиге. «Нефтехимик» (12) идет 12-м в турнирной таблице.

Ранее «Уфа» на своем поле обыграла «Родину» — 2:0. По голу за хозяев забили Камиль Муллин и Владислав Ложкин.