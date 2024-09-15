«СКА-Хабаровск» победил «Нефтехимик» в первой лиге
«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Нефтехимик» в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
Счет на 28-й минуте открыл хавбек хабаровчан Артем Симонян. В концовке преимущество хозяев удвоил Георгий Гонгадзе.
«СКА-Хабаровск» (11 очков) поднялся на 14-е место в первой лиге. «Нефтехимик» (12) идет 12-м в турнирной таблице.
Ранее «Уфа» на своем поле обыграла «Родину» — 2:0. По голу за хозяев забили Камиль Муллин и Владислав Ложкин.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|5
|4
|0
|9-4
|19
|
2
|Урал
|9
|5
|3
|1
|15-7
|18
|
3
|Торпедо
|9
|4
|5
|0
|14-7
|17
|
4
|Балтика
|9
|4
|4
|1
|10-7
|16
|
5
|Сочи
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
6
|Ротор
|10
|3
|5
|2
|8-6
|14
|
7
|Родина
|10
|3
|5
|2
|10-9
|14
|
8
|Сокол
|10
|3
|5
|2
|7-7
|14
|
9
|Черноморец
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|
10
|Чайка
|9
|3
|4
|2
|12-8
|13
|
11
|Нефтехимик
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
12
|Енисей
|10
|4
|0
|6
|8-11
|12
|
13
|КАМАЗ
|10
|3
|2
|5
|8-7
|11
|
14
|СКА-Хаб.
|10
|3
|2
|5
|7-15
|11
|
15
|Алания
|10
|2
|3
|5
|6-9
|9
|
16
|Шинник
|9
|2
|3
|4
|4-7
|9
|
17
|Уфа
|10
|2
|3
|5
|10-14
|9
|
18
|Тюмень
|10
|1
|2
|7
|6-15
|5
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.09
|17:00
|
Алания – КАМАЗ
|0 : 2
|14.09
|18:00
|
Черноморец – Енисей
|2 : 1
|14.09
|19:00
|
Сочи – Ротор
|0 : 0
|15.09
|12:00
|
Уфа – Родина
|2 : 0
|15.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|15.09
|15:00
|
Тюмень – Сокол
|0 : 1
|15.09
|18:00
|
Чайка – Шинник
|- : -
|16.09
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|16.09
|19:30
|
Торпедо – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|9
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|8
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|6
|1
|0
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