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«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Нефтехимик»

12:15
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«СКА-Хабаровск» на своем поле победил «Нефтехимик» в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе хозяев отличились Давид Караев (с пенальти), Михаил Тихонов и Александр Смирнов, единственный гол гостей забил Александр Юшин.

«СКА-Хабаровск» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 34 очками в 20 матчах, «Нефтехимик» идет на третьей строчке с 36 очками в 20 играх.

ФНЛ

20-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:1)

Голы: Юшин, 23 (0:1). Караев, 35 — с пенальти (1:1). Тихонов, 85 (2:1). Смирнов, 90+4 (3:1).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Фомин (Мартусевич, 71), Эммерсон, Грачев, Мануйлов (Смирнов, 80), Галимов (Андямов, 80), Квеквескири, Кольцов (Тихонов, 54), Алиев, Караев (Гонгадзе, 46), Барков.

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Бердников, Галиулин (Родионов, 76), Москвичев, Юшин, Емельянов, Хубаев (Котик, 90+2), Уридия.

Предупреждения: Хубаев, 17. Квеквескири, 38. Ширяев, 42. Барков, 42. Алиев, 50. Шоркин, 56. Мартусевич, 81. Барков, 90+3.

Судья: Анопа (Благовещенск).

31 октября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Рома
Милан

1X

27%

1.42

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20%

1.64

ТМ 3.5

18%

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Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

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Ф1 (-1.5)

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Спартак 1
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19%

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Ф2 (1.0)

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Иван Торопцев все материалы автора
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