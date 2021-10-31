«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Нефтехимик»
«СКА-Хабаровск» на своем поле победил «Нефтехимик» в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.
В составе хозяев отличились Давид Караев (с пенальти), Михаил Тихонов и Александр Смирнов, единственный гол гостей забил Александр Юшин.
«СКА-Хабаровск» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 34 очками в 20 матчах, «Нефтехимик» идет на третьей строчке с 36 очками в 20 играх.
ФНЛ
20-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:1)
Голы: Юшин, 23 (0:1). Караев, 35 — с пенальти (1:1). Тихонов, 85 (2:1). Смирнов, 90+4 (3:1).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Фомин (Мартусевич, 71), Эммерсон, Грачев, Мануйлов (Смирнов, 80), Галимов (Андямов, 80), Квеквескири, Кольцов (Тихонов, 54), Алиев, Караев (Гонгадзе, 46), Барков.
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Бердников, Галиулин (Родионов, 76), Москвичев, Юшин, Емельянов, Хубаев (Котик, 90+2), Уридия.
Предупреждения: Хубаев, 17. Квеквескири, 38. Ширяев, 42. Барков, 42. Алиев, 50. Шоркин, 56. Мартусевич, 81. Барков, 90+3.
Судья: Анопа (Благовещенск).
31 октября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
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