«СКА-Хабаровск» не предлагал перенести игру с «Чайкой», несмотря на атаку беспилотников в Подмосковье

В пресс-службе «СКА-Хабаровск» ответили на вопрос «СЭ», как было принято решение провести матч 9-го тура первой лиги против «Чайки» без зрителей. Ночью в Подмосковье была отражена атака беспилотников.

«В целом все было хорошо. Некоторые взрывы изначально приняли за гром. Не спал тот, кто проснулся ночью. Но это был персонал клуба, игроки смогли отдохнуть перед игрой. Мы посмотрели по картам, все происходило в 6-7 км от местонахождении команды. Никто не пострадал, все нормально. С нашей стороны не было инициативы перенести встречу на другой день. Мы ждали позицию лиги и правоохранительных органов», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Как сообщили в «СКА-Хабаровск», решение принято по рекомендации силовых структур Раменского. После 8 туров «СКА-Хабаровск» набрал 5 очков и занимает 17-е место в таблице первой лиги, у «Чайки» — 13 очков и 7-я строчка.