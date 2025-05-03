«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ»: видеообзор матча Первой лиги

«СКА-Хабаровск» дома обыграл «КАМАЗ» в матче 31-го тура Первой лиги — 2:1.

Хабаровчане занимают шестое место в турнирной таблице ФНЛ с 47 очками. «КАМАЗ» идет на 11-й строчке с 36 очками.