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Сегодня, 12:59

«СКА-Хабаровск» обыграл КАМАЗ

Руслан Минаев
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«СКА-Хабаровск» дома обыграл КАМАЗ в матче 18-го тура первой лиги.

В составе хозяев дубль на счету Дмитрия Стародуба, еще один гол забил Магомед Мусалов. У гостей отличился Валентин Пальцев.

Клуб из Хабаровска набрал 29 очков (6-е место) и обогнал команду из Набережных Челнов (27 очков и 7-я строчка) в турнирной таблице.

Россия. ФНЛ. 18-й тур
13 нояб, 11:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
3:1
КАМАЗ

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК СКА-Хабаровск
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 17 10 5 2 34-17 35
2
 Балтика 17 8 8 1 30-20 32
3
 Рубин 17 8 6 3 31-21 30
4
 Енисей 17 8 6 3 26-19 30
5
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
6
 Арсенал 17 8 4 5 25-19 28
7
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
8
 Волгарь 17 7 5 5 18-15 26
9
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
10
 Шинник 17 7 3 7 20-20 24
11
 Нефтехимик 17 6 6 5 16-12 24
12
 Акрон 17 4 8 5 18-23 20
13
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
14
 Родина 17 4 5 8 14-22 17
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 17 4 4 9 16-19 16
17
 Краснодар-2 17 3 3 11 11-28 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.11 14:00
Велес – Динамо Мх
 0 : 1
12.11 16:00
Волга – Уфа
 2 : 1
13.11 11:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 3 : 1
13.11 15:00
Волгарь – Балтика
 - : -
13.11 16:00
Арсенал – Краснодар-2
 - : -
13.11 16:00
Кубань – Нефтехимик
 - : -
13.11 16:00
Рубин – Енисей
 - : -
13.11 16:00
Шинник – Акрон
 - : -
13.11 17:00
Алания – Родина
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 9
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
И К Ж
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 16 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 13 1 5
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
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