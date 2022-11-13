«СКА-Хабаровск» обыграл КАМАЗ

«СКА-Хабаровск» дома обыграл КАМАЗ в матче 18-го тура первой лиги.

В составе хозяев дубль на счету Дмитрия Стародуба, еще один гол забил Магомед Мусалов. У гостей отличился Валентин Пальцев.

Клуб из Хабаровска набрал 29 очков (6-е место) и обогнал команду из Набережных Челнов (27 очков и 7-я строчка) в турнирной таблице.