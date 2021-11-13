Гол Фомина принес «СКА-Хабаровску» победу над КАМАЗом
«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл КАМАЗ в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.
Единственный гол в матче забил защитник хабаровчан Денис Фомин.
«СКА-Хабаровск» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 40 очками, КАМАЗ идет на десятой строчке с 28 очками.
ФНЛ
22-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 1:0 (0:0)
Гол: Фомин, 53.
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Фомин, Эммерсон, Грачев (Мануйлов, 78), Квеквескири, Носов (Тихонов, 61), Галимов (Андямов, 61), Кольцов (М.Мартусевич, 58), Барков (Брагин, 78), Караев, Алиев.
КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Куликов, Хомуха, Бевеев (Гаглоев, 57), Магомадов (Калугин, 76), Тесленко, Замалиев (Игнатенко, 76), Свежов, Кириллов (Воронин, 36), Янушковский (Османов, 57), Мусаев.
Предупреждения: Тесленко, 37. Грачев, 47. Мамин, 75. Квеквескири, 77.
Судья: Цыганок (Владивосток).
13 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
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