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Гол Фомина принес «СКА-Хабаровску» победу над КАМАЗом

08:54
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«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл КАМАЗ в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник хабаровчан Денис Фомин.

«СКА-Хабаровск» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 40 очками, КАМАЗ идет на десятой строчке с 28 очками.

ФНЛ

22-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 1:0 (0:0)

Гол: Фомин, 53.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Фомин, Эммерсон, Грачев (Мануйлов, 78), Квеквескири, Носов (Тихонов, 61), Галимов (Андямов, 61), Кольцов (М.Мартусевич, 58), Барков (Брагин, 78), Караев, Алиев.

КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Куликов, Хомуха, Бевеев (Гаглоев, 57), Магомадов (Калугин, 76), Тесленко, Замалиев (Игнатенко, 76), Свежов, Кириллов (Воронин, 36), Янушковский (Османов, 57), Мусаев.

Предупреждения: Тесленко, 37. Грачев, 47. Мамин, 75. Квеквескири, 77.

Судья: Цыганок (Владивосток).

13 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Россия. ФНЛ. 22-й тур
13 нояб, 07:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск 3:1 Ротор
СКА-Хабаровск 3:1 Нефтехимик
Оренбург 2:0 СКА-Хабаровск
Томь 1:0 СКА-Хабаровск
Факел 0:1 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск
53` Фомин
1:0
Матч завершен
КАМАЗ
КАМАЗ 1:1 Олимп-Долгопрудный
Текстильщик 4:1 КАМАЗ
КАМАЗ 1:0 Урал
КАМАЗ 4:1 Спартак-2
Кубань 1:0 КАМАЗ
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Голы
Фомин, 53 (1:0)
СКА-Хабаровск
Сугробов Эммерсон Фомин Грачев (Мануйлов, 78 ) Галимов (Тихонов, 61 ) Носов (Андямов, 61 ) Кольцов (Мартусевич, 58 ) Квеквескири Караев Алиев Барков (Брагин, 78 )
КАМАЗ
Мамин Куликов Хомуха Бевеев (Гаглоев, 57) Тесленко Магомадов (Игнатенко, 76) Свежов Янушковский (Османов, 57) Замалиев (Калугин, 76) Кириллов (Воронин, 36) Мусаев
Предупреждения
Грачев 47, Квеквескири 77  -  Тесленко 37, Мамин 75
Судьи
Сергей Цыганок (Владивосток)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Иван Торопцев все материалы автора
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