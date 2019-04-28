"Ротор" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" (2:2) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ. В составе хозяев отличился полузащитник Мухаммад Султонов и форвард Роман Янушковский​.

Олимп – ФНЛ

34-й тур

"Ротор" (Волгоград) – СКА (Хабаровск) – 2:2 (0:1)

Голы: Базелюк, 39 (0:1). Квеквескири, 47 (0:2). Султонов, 59 (1:2). Янушковский, 90+4 (2:2).

"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Пискунов (Лобкарев, 68), Ионов, Макеев, Васильев, Султонов, Шарипов (Николаев, 69), Попов (Коротаев, 82), Фатуллаев, Саная (Янушковский, 88), Муллин.

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Генералов, Буйволов, Суслов, Хомуха, Алейник (Приндета, 81), Квеквескири (Казанков, 70), Кабутов (Камеш, 90+2), Малеев, Никифоров, Базелюк (Радченко, 66), Булия.

Предупреждения: Буйволов, 5. Хомуха, 6. Саная, 10. Базелюк, 27. Кабутов, 32. Пискунов, 35. Васильев, 51. Николаев, 90+5.

Судья: Кукуляк (Калуга).

28 апреля. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 12439 зрителей.

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