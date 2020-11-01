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«СКА-Хабаровск» и «Иртыш» сыграли вничью

09:56
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В матче 19-го тура чемпионата Олимп ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал «Иртыш». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Команды обменялись голами в первом тайме.

Олимп — ФНЛ

19-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Иртыш» (Омск) — 1:1 (1:1)

Голы: Масловский, 23 (0:1). Базелюк, 39 — с пенальти (1:1).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Мануйлов, Труфанов, Суслов, Кенесов (Илик, 58), Никифоров (Брагин, 58), Гаджимурадов (Безлихотнов, 77), Горулев (Оанча, 64), Мартусевич, Барков, Базелюк (Батютин, 54).

«Иртыш» (Омск): Полетаев, Масловский, Шакуро, Магадиев, Кротов, Сычевой, Киселев, Подоксенов, Стеклов (Бурюкин, 79), Морозов, Шлеермахер (Гордиенко, 64).

Предупреждения: Сычевой, 21. Морозов, 57. Кротов, 76. Барков, 87.

Судья: Жабченко (Краснодар).

1 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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