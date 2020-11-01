«СКА-Хабаровск» и «Иртыш» сыграли вничью
В матче 19-го тура чемпионата Олимп ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал «Иртыш». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Команды обменялись голами в первом тайме.
Олимп — ФНЛ
19-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Иртыш» (Омск) — 1:1 (1:1)
Голы: Масловский, 23 (0:1). Базелюк, 39 — с пенальти (1:1).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Мануйлов, Труфанов, Суслов, Кенесов (Илик, 58), Никифоров (Брагин, 58), Гаджимурадов (Безлихотнов, 77), Горулев (Оанча, 64), Мартусевич, Барков, Базелюк (Батютин, 54).
«Иртыш» (Омск): Полетаев, Масловский, Шакуро, Магадиев, Кротов, Сычевой, Киселев, Подоксенов, Стеклов (Бурюкин, 79), Морозов, Шлеермахер (Гордиенко, 64).
Предупреждения: Сычевой, 21. Морозов, 57. Кротов, 76. Барков, 87.
Судья: Жабченко (Краснодар).
1 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/