«СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграли вничью

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью в домашнем матче 13-го тура против «Чайки» — 0:0.

Хабаровчане занимают 12-ю строчку с 17 очками. Команда из Песчанокопского идет на 9-й строчке с 19 очками.

Олимп — ФНЛ

13-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:0

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Грачев, Суслов, Большаков, Малеев (Батютин, 67), Кенесов (Иванков, 46), Гаджимурадов (Горулев, 69), Квеквескири, Никифоров, Барков (Базелюк, 58), Брагин.

«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Гогличидзе, Гаджибеков, Хайруллов, Ужгин, Кулик (Мерабович, 88), Глушков, Алейников, Володкин (Васильев, 84), Леонтьев, Карташов.

Предупреждения: Ужгин, 49. Кулик, 52. Квеквескири, 80. Суслов, 90+1.

Судья: Фролов (Москва).

4 октября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.