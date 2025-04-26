«Енисей» одержал выездную победу над «СКА-Хабаровск»

«Енисей» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск» в 30-м туре первой лиги — 2:1.

У красноярского клуба голы забили Андрей Окладников и Оливье Кенфак. У хабаровчан отметился Никита Першин.

«Енисей» набрал 42 очка и занимает 7-е место в таблице чемпионата. «СКА-Хабаровск» с 44 очками — на 6-й строчке.