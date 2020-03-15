«СКА-Хабаровск» обыграл «Нижний Новгород» благодаря голу бывшего форварда ЦСКА

«СКА-Хабаровск» выиграл у «Нижнего Новгорода» (2:0) в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились экс-форвард ЦСКА Константин Базелюк и Магомед Эльмурзаев. «СКА-Хабаровск» набрал 43 очка и занимает седьмое место. «Нижний Новгород» на 11-м месте — 36 очков.

Олимп-ФНЛ

27-й тур

«СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород» — 2:0 (1:0)

Голы: Базелюк, 11 — с пенальти (1:0). Эльмурзаев, 82 (2:0).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Мануйлов (Матвийчук, 54), Суслов, Эльмурзаев, Зайцев, Гаджимурадов, Малеев, Квеквескири (Камилов, 85), Гащенков (Горулев, 69), Базелюк (Брагин, 59), Булия.

«Нижний Новгород»: Смирнов, Темников, Хозин, Гоцук, Сапета, Калинский (Алиев, 82), Щадин, Игнатович (Ставпец, 64), Грулев (Максименко, 86), Комолов (Палиенко, 72), Обольский.

Предупреждения: Квеквескири, 1. Калинский, 22. Сапета, 24. Игнатович, 35. Гаджимурадов, 62. Грулев, 65. Гащенков, 67. Гоцук, 80. Обухов, 90+1.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

15 марта. Хабаровск. Стадион им. Ленина. 1836 зрителей.