«СКА-Хабаровск» добыл третью победу кряду благодаря голу Базелюка
«СКА-Хабаровск» в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ дома переиграл «Текстильщик» (1:0), единственный мяч во встрече на 24-й минуте забил Константин Базелюк.
После этой победы подопечные Сергея Юрана вышли на восьмое место с 34 очками, гости остались 15-и (22 очка).
Олимп — ФНЛ
22-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0 (1:0)
Гол: Базелюк, 24.
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Грачев, Труфанов, Суслов, Илик (Большаков, 79), Батютин (Рета, 90), Мартусевич, Гаджимурадов, Квеквескири, Базелюк (Малеев, 77), Брагин (Барков, 69).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин, Обивалин, Морозов, Макушкин, Фомин, Батов, Сидоров (Маричев, 65), Мнацаканян (Мосейчук, 81), Альшанский (Агеев, 71), Бачинский (Попов, 88).
Предупреждения: Губочкин, 23. Батютин, 29. Грачев, 39. Обивалин, 87. Обухов, 90+3.
Судья: Чистяков (Азов).
15 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
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