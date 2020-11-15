Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«СКА-Хабаровск» добыл третью победу кряду благодаря голу Базелюка

09:55
Теги:

«СКА-Хабаровск» в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ дома переиграл «Текстильщик» (1:0), единственный мяч во встрече на 24-й минуте забил Константин Базелюк.

После этой победы подопечные Сергея Юрана вышли на восьмое место с 34 очками, гости остались 15-и (22 очка).

Олимп — ФНЛ

22-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0 (1:0)

Гол: Базелюк, 24.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Грачев, Труфанов, Суслов, Илик (Большаков, 79), Батютин (Рета, 90), Мартусевич, Гаджимурадов, Квеквескири, Базелюк (Малеев, 77), Брагин (Барков, 69).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин, Обивалин, Морозов, Макушкин, Фомин, Батов, Сидоров (Маричев, 65), Мнацаканян (Мосейчук, 81), Альшанский (Агеев, 71), Бачинский (Попов, 88).

Предупреждения: Губочкин, 23. Батютин, 29. Грачев, 39. Обивалин, 87. Обухов, 90+3.

Судья: Чистяков (Азов).

15 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир