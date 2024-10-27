«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: видеообзор матча

«СКА-Хабаровск» одержал разгромную победу над «Черноморцем» в домашнем матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 6:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в таблице, набрав 21 очко. «Черноморец» идет на шестой строчке с 24 баллами.

В следующем матче «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Балтикой», а «Черноморец» примет «Шинник». Обе встречи пройдут 3 ноября.