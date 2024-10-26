«СКА-Хабаровск» разгромил «Черноморец», забив шесть голов в матче первой лиги
«СКА-Хабаровск» одержал разгромную победу над «Черноморцем» в домашнем матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 6:1.
В составе дальневосточных армейцев отличились Георгий Гонгадзе (дубль), Артем Симонян, Камран Алиев, Альбек Гонгапшев и Артем Быков. У новороссийской команды гол забил Мераби Уридия.
«СКА-Хабаровск» поднялся на девятое место в таблице, набрав 21 очко. «Черноморец» идет на пятой строчке с 24 баллами.
В следующем матче «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Балтикой», а «Черноморец» примет «Шинник». Обе встречи пройдут 3 ноября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|15
|7
|8
|0
|28-12
|29
|
2
|Арсенал
|15
|6
|9
|0
|14-8
|27
|
3
|Балтика
|15
|7
|6
|2
|17-10
|27
|
4
|Урал
|15
|7
|5
|3
|22-15
|26
|
5
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|24-15
|24
|
6
|Черноморец
|16
|7
|3
|6
|22-23
|24
|
7
|Ротор
|15
|5
|7
|3
|12-9
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|5
|6
|5
|24-26
|21
|
9
|Нефтехимик
|15
|5
|6
|4
|12-13
|21
|
10
|Енисей
|15
|6
|2
|7
|15-16
|20
|
11
|Родина
|15
|4
|7
|4
|15-15
|19
|
12
|Чайка
|15
|4
|7
|4
|17-18
|19
|
13
|Алания
|15
|4
|5
|6
|9-11
|17
|
14
|КАМАЗ
|15
|4
|4
|7
|12-11
|16
|
15
|Сокол
|15
|3
|6
|6
|8-18
|15
|
16
|Шинник
|15
|3
|5
|7
|10-17
|14
|
17
|Уфа
|15
|2
|5
|8
|13-22
|11
|
18
|Тюмень
|15
|1
|3
|11
|9-24
|6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.10
|09:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|6 : 1
|26.10
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|26.10
|17:00
|
Тюмень – Енисей
|- : -
|26.10
|19:00
|
Балтика – Урал
|- : -
|27.10
|13:00
|
Уфа – Ротор
|- : -
|27.10
|15:00
|
Алания – Чайка
|- : -
|27.10
|17:00
|
КАМАЗ – Сочи
|- : -
|27.10
|18:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|27.10
|19:00
|
Родина – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|5
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|11
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
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