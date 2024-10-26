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Сегодня, 10:55

«СКА-Хабаровск» разгромил «Черноморец», забив шесть голов в матче первой лиги

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«СКА-Хабаровск» одержал разгромную победу над «Черноморцем» в домашнем матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 6:1.

В составе дальневосточных армейцев отличились Георгий Гонгадзе (дубль), Артем Симонян, Камран Алиев, Альбек Гонгапшев и Артем Быков. У новороссийской команды гол забил Мераби Уридия.

«СКА-Хабаровск» поднялся на девятое место в таблице, набрав 21 очко. «Черноморец» идет на пятой строчке с 24 баллами.

В следующем матче «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Балтикой», а «Черноморец» примет «Шинник». Обе встречи пройдут 3 ноября.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
26 окт, 09:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
6:1
Черноморец Н

Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 15 7 8 0 28-12 29
2
 Арсенал 15 6 9 0 14-8 27
3
 Балтика 15 7 6 2 17-10 27
4
 Урал 15 7 5 3 22-15 26
5
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
9
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
10
 Енисей 15 6 2 7 15-16 20
11
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
12
 Чайка 15 4 7 4 17-18 19
13
 Алания 15 4 5 6 9-11 17
14
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
15
 Сокол 15 3 6 6 8-18 15
16
 Шинник 15 3 5 7 10-17 14
17
 Уфа 15 2 5 8 13-22 11
18
 Тюмень 15 1 3 11 9-24 6
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33 тур
34 тур
26.10 09:00
СКА-Хаб. – Черноморец
 6 : 1
26.10 17:00
Арсенал – Шинник
 - : -
26.10 17:00
Тюмень – Енисей
 - : -
26.10 19:00
Балтика – Урал
 - : -
27.10 13:00
Уфа – Ротор
 - : -
27.10 15:00
Алания – Чайка
 - : -
27.10 17:00
КАМАЗ – Сочи
 - : -
27.10 18:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
27.10 19:00
Родина – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 5
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
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