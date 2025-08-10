Футбол
10 августа, 09:20

«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграют в 4-м туре первой лиги 10 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграют в 4-м туре PARI первой лиги в воскресенье, 10 августа. Матч в Хабаровске на стадионе имени Ленина начнется в 10.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.
10 августа, 10:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:1
Чайка

«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «СКА-Хабаровск» — «Чайка» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

После 3 туров первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает четвертое место с 7 очками,предыдущим соперником хабаровчан было «Торпедо» (1:0). У «Чайки» — 5 очков и шестая строчка, в предыдущем туре клуб из Песчанокопского сыграл вничью с «Волгой» (1:1).

Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Чайка (Песчанокопское)
«Енисей» — «Урал»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Урал» на выезде победил «Енисей», «СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграли вничью
