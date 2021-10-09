«СКА-Хабаровск» — «Балтика»: судья не заметил нарушения правил, когда полевой игрок встал в ворота
На 85-й минуте матча 16-го тура первенства России (Олимп ФНЛ) «СКА-Хабаровск» — «Балтика» (0:2) арбитр Андрей Фисенко оставил хозяев поля вдевятером, удалив их вратаря Владимира Сугробова за лишение соперника явной возможности забить гол. Хабаровчане к тому времени использовали все замены, поэтому в ворота пришлось встать полевому игроку — Георгию Гонгадзе.
При этом он надел на себя свитер Сугробова с номером 50 и фактически стал играть под чужим номером, что запрещено регламентом ФНЛ. Судья ошибочно не обратил на это внимания. Следовало заклеить номер либо предложить Гонгадзе найти свитер или майку, которые не были бы пронумерованы и отличались бы по цвету от формы команд.
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