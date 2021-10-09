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«Балтика» одержала первую победу под руководством Игнашевича, «СКА-Хабаровск» доигрывал матч с полевым игроком в воротах

10:11
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«Балтика» на выезде обыграла «СКА-Хабаровск» в матче 16-го тура Олимп-ФНЛ- 2:0.

В составе команды из Калининграда отличились Артем Попов и Владислав Лазарев. Отметим, что хабаровчане завершили встречу вдевятером: в первом тайме из-за двух желтых карточек поле покинул Валентин Андямов, а на 85-й минуте встречи прямую красную карточку получил вратарь Владимир Сугробов за фол последней надежды. Поскольку «СКА-Хабаровск» к тому моменту уже использовал все замены, место Сугробова в воротах занял защитник Роман Мануйлов.

«Балтика» провела второй матч под руководством нового главного тренера Сергея Игнашевича и одержала первую победу со специалистом. Калининградцы занимают 10-е место в турнирной таблице ФНЛ с 21 очком в 16 матчах, «СКА-Хабаровск» идет на 5-й строчке с 28 очками в 16 играх.

ФНЛ

16-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Балтика» (Калининград) — 0:2 (0:0)

Голы: Попов, 51 (0:1). Лазарев, 77 (0:2).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Фомин (Литвин, 64), Смирнов, Эммерсон (Мануйлов, 57), Грачев, Квеквескири, Андямов, Кольцов (Мартусевич, 64), Караев (Гонгадзе, 57), Брагин (Галимов, 75), Алиев.

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Карпович, Мещанинов, Кленкин (Лазарев, 54), Кашчелан, Попов (Сергеев, 90), Альшин, Казаев (Денисов, 88), Макарчук, Маркович (Джамилов, 46), Шамкин (Кузьмин, 54).

Предупреждения: Андямов, 18. Мещанинов, 26. Эммерсон, 27. Маркович, 31. Шамкин, 49. Грачев, 82. Карпович, 82. Мартусевич, 90.

Удаления: Андямов, 38. Сугробов, 85.

Судья: Фисенко (Владивосток).

9 октября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
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Иван Торопцев все материалы автора
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