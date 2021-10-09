«Балтика» одержала первую победу под руководством Игнашевича, «СКА-Хабаровск» доигрывал матч с полевым игроком в воротах
«Балтика» на выезде обыграла «СКА-Хабаровск» в матче 16-го тура Олимп-ФНЛ- 2:0.
В составе команды из Калининграда отличились Артем Попов и Владислав Лазарев. Отметим, что хабаровчане завершили встречу вдевятером: в первом тайме из-за двух желтых карточек поле покинул Валентин Андямов, а на 85-й минуте встречи прямую красную карточку получил вратарь Владимир Сугробов за фол последней надежды. Поскольку «СКА-Хабаровск» к тому моменту уже использовал все замены, место Сугробова в воротах занял защитник Роман Мануйлов.
«Балтика» провела второй матч под руководством нового главного тренера Сергея Игнашевича и одержала первую победу со специалистом. Калининградцы занимают 10-е место в турнирной таблице ФНЛ с 21 очком в 16 матчах, «СКА-Хабаровск» идет на 5-й строчке с 28 очками в 16 играх.
ФНЛ
16-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Балтика» (Калининград) — 0:2 (0:0)
Голы: Попов, 51 (0:1). Лазарев, 77 (0:2).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Фомин (Литвин, 64), Смирнов, Эммерсон (Мануйлов, 57), Грачев, Квеквескири, Андямов, Кольцов (Мартусевич, 64), Караев (Гонгадзе, 57), Брагин (Галимов, 75), Алиев.
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Карпович, Мещанинов, Кленкин (Лазарев, 54), Кашчелан, Попов (Сергеев, 90), Альшин, Казаев (Денисов, 88), Макарчук, Маркович (Джамилов, 46), Шамкин (Кузьмин, 54).
Предупреждения: Андямов, 18. Мещанинов, 26. Эммерсон, 27. Маркович, 31. Шамкин, 49. Грачев, 82. Карпович, 82. Мартусевич, 90.
Удаления: Андямов, 38. Сугробов, 85.
Судья: Фисенко (Владивосток).
9 октября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю