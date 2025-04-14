«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: видеообзор матча первой лиги

«СКА-Хабаровск» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги дома обыграл «Арсенал» — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Борха Мартинес, который отличился на 24-й минуте.