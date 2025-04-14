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14 апреля, 02:15

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: видеообзор матча первой лиги

Сергей Разин
корреспондент
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«СКА-Хабаровск» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги дома обыграл «Арсенал» — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Борха Мартинес, который отличился на 24-й минуте.

ФК Арсенал (Тула)
ФК СКА-Хабаровск
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2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
4
 Черноморец 28 14 6 8 41-31 48
5
 Сочи 28 13 8 7 42-29 47
6
 СКА-Хаб. 28 12 8 8 34-33 44
7
 Енисей 28 11 5 12 28-31 38
8
 Родина 28 9 11 8 29-25 38
9
 Ротор 28 8 13 7 22-21 37
10
 Арсенал 28 7 15 6 20-20 36
11
 Нефтехимик 28 8 9 11 28-31 33
12
 Чайка 28 7 12 9 29-36 33
13
 Шинник 28 7 11 10 20-27 32
14
 КАМАЗ 28 9 5 14 27-27 32
15
 Уфа 28 6 8 14 26-42 26
16
 Тюмень 28 6 5 17 23-41 23
17
 Алания 28 5 8 15 17-35 23
18
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