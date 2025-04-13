«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Арсеналом»

«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Арсенал» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Борха Мартинес, который отличился на 24-й минуте.

«СКА-Хабаровск» с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Арсенала» 36 баллов и восьмая строчка.

В следующем туре хабаровская команда на выезде сыграет против «Черноморца», а клуб из Тулы — в гостях против «Шинника».