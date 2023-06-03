6:0! «СКА-Хабаровск» разгромил тульский «Арсенал»

«СКА-Хабаровск» дома разгромил тульский «Арсенал» в матче 34-го тура первой лиги — 6:0.

Хет-трик в этом матче оформил Саид Алиев, также по одному голу забили Александр Иванков, Василий Алейников и Илья Петров.

По итогам сезона «СКА-Хабаровск» занял 11-е место с 44 очками. «Арсенал» расположился на 13-й строчке с 41 очком.