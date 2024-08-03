«СКА-Хабаровск» — «Алания»: видеообзор матча

Читать «СЭ» в

«Алания» на выезде разгромила «СКА-Хабаровск» в четвертом туре Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Алания» (7 очков) занимает шестое место в первой лиге. Хабаровчане (3) идут на 14-й позиции в турнирной таблице.