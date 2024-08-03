Дубль Долгова принес «Алании» крупную победу над «СКА-Хабаровском»
«Алания» на выезде обыграла «СКА-Хабаровск» в матче четвертого тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.
Дубль за владикавказцев оформил Павел Долгов. Форвард отличился на 36-й и 60-й минутах. Еще один мяч на 21-й минуте забил Тарас Гаглоев.
«Алания» (7 очков) занимает шестое место в первой лиге. Хабаровчане (3) идут на 14-й позиции в турнирной таблице.
В параллельном матче «Урал» и «Сокол» сыграли вничью — 0:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|
2
|Чайка
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
3
|Торпедо
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
4
|Сокол
|4
|2
|2
|0
|3-1
|8
|
5
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-1
|7
|
6
|Урал
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
7
|Родина
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|
8
|Нефтехимик
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
9
|Балтика
|4
|1
|3
|0
|4-2
|6
|
10
|Ротор
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
11
|Тюмень
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
12
|Енисей
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
13
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|СКА-Хаб.
|4
|1
|0
|3
|2-9
|3
|
15
|Уфа
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|
16
|Сочи
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
17
|КАМАЗ
|3
|0
|0
|3
|1-4
|0
|
18
|Шинник
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.08
|17:30
|
Уфа – Тюмень
|2 : 2
|2.08
|20:00
|
Балтика – Черноморец
|2 : 0
|3.08
|15:00
|
Торпедо – Чайка
|1 : 1
|3.08
|16:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 3
|3.08
|16:00
|
Урал – Сокол
|0 : 0
|4.08
|17:30
|
Шинник – Сочи
|- : -
|4.08
|18:00
|
Нефтехимик – Ротор
|- : -
|4.08
|20:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|5.08
|19:00
|
Арсенал – Енисей
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Тарас Гаглоев
Алания
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Александр Юшин
Родина
|1
|
|
Роман Акбашев
КАМАЗ
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|3
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0
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