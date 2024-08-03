Дубль Долгова принес «Алании» крупную победу над «СКА-Хабаровском»

«Алания» на выезде обыграла «СКА-Хабаровск» в матче четвертого тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Дубль за владикавказцев оформил Павел Долгов. Форвард отличился на 36-й и 60-й минутах. Еще один мяч на 21-й минуте забил Тарас Гаглоев.

«Алания» (7 очков) занимает шестое место в первой лиге. Хабаровчане (3) идут на 14-й позиции в турнирной таблице.

В параллельном матче «Урал» и «Сокол» сыграли вничью — 0:0.