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Сиукаев: «Алании» отказывают сыграть стыки на стадионе в Грозном, но отдают место командам без своего стадиона»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев отреагировал на решение РФС не выдавать клубу лицензию для участия в РПЛ, из-за чего команду не допустили до стыков.

«Несправедливо, когда нам отказывают сыграть стыковые матчи на стадионе в Грозном и отдают наше место командам без своего стадиона. Вы понимаете, о каких командах я говорю. Мы писали письма лично Дюкову и просили разрешить провести матчи на стадионе в Грозном, который в ста километрах от нас, но получили отказ. Это очень печально для нашей команды, которая заслужила стыковые матчи своей игрой. Отказ в лицензии связан с отсутствием стадиона. Мы просили провести полсезона на арендованной арене, но лицензию нам не дали. Я бы понял, если бы мы на несколько лет просили переехать, но тут только полсезона. Но жизнь на этом не заканчивается, сейчас у наших игроков отпуск. А 19-го числа у нас начинается сбор, будет готовиться к новому сезону, где снова попробуем пробиться на верхние позиции», — цитирует Сиукаева Sport24.

«Алания» заняла третье место в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, однако команда не сможет принять участия в стыковых матчах за право выхода РПЛ. РФС отказал владикавказскому клубу в выдаче лицензии для участия в чемпионате России из-за неготовности стадиона в родном городе.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-direktor-alanii-nam-otkazyvayut-sygrat-stykovyye-matchi-v-groznom-no-nashe-mesto-otdayut-komandam-bez-stadiona
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ФК Алания (Владикавказ)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
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3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
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Балтика

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Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

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П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

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Марат Бокоев

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 27 1 1
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