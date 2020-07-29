«Симеоне, Тухель, Нагельсманн». Игнашевич назвал тренеров, к которым съездил бы на старижировку

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, у каких знаменитых тренеров хотел бы пройти стажировку.

— Вы начали учиться, и теперь уже старший тренер «Торпедо». Вообще можно чему-то научить человека, который в футболе провел всю жизнь, который все видел и даже больше?

— Конечно, практический опыт — незаменимая вещь, но это совершенно другая профессия, — сказал Игнашевич. — Если это с первых занятий не понял, то, наверное, очень тяжело стать тренером. Это новая профессия, которой нужно посвящать себя.

— Какие-то еще есть специалисты, к которым вы хотели бы съездить на стажировку, у которых хотели бы учиться?

— В сети всплывает очень много тренировок «Атлетико». Не сказал бы, что я поклонник футбола Симеоне, но что касается детализации тренировочного процесса, это достаточно любопытно. Возможно, к нему хотел бы поехать. И, безусловно, интересны все топ-тренеры, плюс интересны немцы — Тухель, Нагельсманн. В Германии много специалистов, на мой взгляд.

— Вы говорили, что есть тренеры-мотиваторы, есть тренеры-аналитики, а какая модель интересна больше вам?

— Если эти два качества в одном тренере сочетаются, то это приоритетный вариант.

— А бывает такое?

— Мне кажется, Гвардьола — да, Моуринью — тоже да. Бывает, да.