Сильванус Нимели: «Я еще должен дорасти до основного состава «Спартака»

Форвард «Спартака-2» Сильванус Нимели, который получил приз лучшему легионеру Олимп-ФНЛ по итогам прошлого сезона, заявил, что пока не дорос до основного состава красно-белых.

— Я должен дорасти до основного состава, — цитирует пресс-служба клуба Нимели. — В «Спартаке» я вышел на новый уровень. Не сравнить с тем, каким был, когда только приехал. Но предстоит еще очень много работы. Я должен развиваться как профессионал.

Все о ФНЛ: новости и обзоры, турнирная таблица, расписание матчей, результаты игр