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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Сильванус Нимели: «Я еще должен дорасти до основного состава «Спартака»

15:37
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Форвард «Спартака-2» Сильванус Нимели, который получил приз лучшему легионеру Олимп-ФНЛ по итогам прошлого сезона, заявил, что пока не дорос до основного состава красно-белых.

— Я должен дорасти до основного состава, — цитирует пресс-служба клуба Нимели. —  В «Спартаке» я вышел на новый уровень. Не сравнить с тем, каким был, когда только приехал. Но предстоит еще очень много работы. Я должен развиваться как профессионал.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-20-silvanus_nimeli_v_liberii_smotryat_fnl_a_dzhordzh_vea_pomnit_spartak/

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