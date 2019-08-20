Сильванус Нимели : «В Либерии смотрят каждый матч «Спартака-2»

Форвард «Спартака-2» Сильванус Нимели, который получил приз лучшему легионеру Олимп-ФНЛ по итогам прошлого сезона, признался, что очень рад получить вызов в сборную Либерии, информирует официальный сайт красно-белых.

В прошлом сезоне 20-летний Нимели провел 30 матчей за «Спартак-2», забил 8 голов и отдал четыре голевые передачи.

«Это мой первый индивидуальный приз в карьере. Я очень горд и благодарен партнерам по команде, которые помогли мне добиться этого. Это только начало, впереди много работы. Приз займет видное место в доме моих родителей. Это моя вторая награда из России. Первой была медаль за победу в Суперкубке. Я тогда попал в заявку, отпраздновал вместе с командой в раздевалке.

Для любого игрока вызов в сборную — это очень приятно. В такие моменты понимаешь, что все не зря, что твоя работа не проходит незамеченной. Я был капитаном молодежной сборной; в стране рассчитывают на наше поколение. Я знаю, что в Либерии смотрят каждый матч «Спартака-2?, отслеживают мою игру. Раньше, конечно, никто не слышал о ФНЛ, но сейчас за ней следят и журналисты, и болельщики», — приводит слова Нимели пресс-служба красно-белых.