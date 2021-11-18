Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился с «СЭ» мнением по поводу отставки Дмитрия Хохлова из «Ротора».

«Не могу точно сказать, что нужно делать Дмитрию Хохлову дальше. Он должен сам определить для себя: взять тренерскую паузу или уже начать подыскивать себе новый клуб. В «Роторе», наверное, ставили задачу возвращения в РПЛ. Печальная, конечно, новость. Но так всегда происходит: если нет результата, то тренер «на выход», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

После 23 туров Олимп-ФНЛ «Ротор» набрал 24 очка и занимает 16-е место.