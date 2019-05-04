В матче 35-го тура первенства России в Олимп – ФНЛ "Сибирь" на своем поле проиграла "Сочи" со счетом 0:1. В другом матче "Тюмень" и "Химки" поделили очки – 0:0.

Олимп – ФНЛ

35-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Сочи" – 0:1 (0:1)

Гол: Песегов, 7 – с пенальти.

"Сибирь": Киселев, Макаренко, Смирнов, Копаев, Курбанов, Полюткин, Свежов, Галыш (Житнев, 68), Чеботару, Азаров (Беляев, 46), Киреенко (Сафронов, 67).

"Сочи": Заболотный, Миладинович, Почивалин (Маргасов, 80), Юрганов, Калугин, Лагатор, Песегов, Казаев, Касаев (Горбунов, 81), Бурмистров (Косянчук, 89), Обольский (Альфред, 84).

Предупреждения: Свежов, 35. Галыш, 56. Беляев, 78. Лагатор, 83. Горбунов, 90.

Судья: Чебан (Москва).

4 мая. Новосибирск. Стадион "Спартак".

"Тюмень" – "Химки" – 0:0

"Тюмень": Вамбольт, Коваленко, Лихачев, Шакуро, Бем, Леонтьев, Глухов (Маринкович, 59), Милосавлев (Докучаев, 74), Гордюшенко (Теленков, 46), Рябокобыленко, Фомин.

"Химки": Хомич, Тихий (Боженов, 75), Филин, Смирнов, Данилкин, Алисейко, Евсеев (Корян, 56), Кухарчук (Петрусев, 57), Ланин, Нетфуллин, Барков (Алиев, 81).

Предупреждения: Данилкин, 26. Евсеев, 49. Глухов, 52. Милосавлев, 70. Алисейко, 87.

Судья: Амелин (Тула).

4 мая. Тюмень. Стадион "Геолог".