В матче 35-го тура первенства России в Олимп – ФНЛ "Сибирь" на своем поле проиграла "Сочи" со счетом 0:1. В другом матче "Тюмень" и "Химки" поделили очки – 0:0.
Олимп – ФНЛ
35-й тур
"Сибирь" (Новосибирск) – "Сочи" – 0:1 (0:1)
Гол: Песегов, 7 – с пенальти.
"Сибирь": Киселев, Макаренко, Смирнов, Копаев, Курбанов, Полюткин, Свежов, Галыш (Житнев, 68), Чеботару, Азаров (Беляев, 46), Киреенко (Сафронов, 67).
"Сочи": Заболотный, Миладинович, Почивалин (Маргасов, 80), Юрганов, Калугин, Лагатор, Песегов, Казаев, Касаев (Горбунов, 81), Бурмистров (Косянчук, 89), Обольский (Альфред, 84).
Предупреждения: Свежов, 35. Галыш, 56. Беляев, 78. Лагатор, 83. Горбунов, 90.
Судья: Чебан (Москва).
4 мая. Новосибирск. Стадион "Спартак".
"Тюмень" – "Химки" – 0:0
"Тюмень": Вамбольт, Коваленко, Лихачев, Шакуро, Бем, Леонтьев, Глухов (Маринкович, 59), Милосавлев (Докучаев, 74), Гордюшенко (Теленков, 46), Рябокобыленко, Фомин.
"Химки": Хомич, Тихий (Боженов, 75), Филин, Смирнов, Данилкин, Алисейко, Евсеев (Корян, 56), Кухарчук (Петрусев, 57), Ланин, Нетфуллин, Барков (Алиев, 81).
Предупреждения: Данилкин, 26. Евсеев, 49. Глухов, 52. Милосавлев, 70. Алисейко, 87.
Судья: Амелин (Тула).
4 мая. Тюмень. Стадион "Геолог".