"Сибирь" и "Краснодар-2" поделили очки

В матче 38-го тура первенства Олимп – ФНЛ "Сибирь" на своем поле сыграла вничью с "Краснодаром-2" – 0:0. В турнирной таблице "Сибирь" осталась на 18-м месте, а "Краснодар-2" – девятый.

Олимп – ФНЛ

38-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Краснодар-2" (Краснодар) – 0:0

"Сибирь": Киселев, Смирнов, Копаев, Полюткин, Курбанов, Беляев (Кушнирук, 75), Галыш, Коржунов (Сафронов, 58), Чеботару, Азаров (Орлов, 65), Киреенко (Антипов, 62).

"Краснодар-2": Адамов, Бочко (Исаенко, 79), Ивашин, Мартынов, Парадин, Григорян (Сабуа, 58), Черников, Якимов, Халназаров, Онугха, Кутовой (Рзаев, 69).

25 мая. Новосибирск. Стадион "Спартак".