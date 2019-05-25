"Сибирь" и "Краснодар-2" поделили очки

В матче 38-го тура первенства Олимп – ФНЛ "Сибирь" на своем поле сыграла вничью с "Краснодаром-2" – 0:0. В турнирной таблице "Сибирь" осталась на 18-м месте, а "Краснодар-2" – девятый.
Олимп – ФНЛ
38-й тур
"Сибирь" (Новосибирск) – "Краснодар-2" (Краснодар) – 0:0
"Сибирь": Киселев, Смирнов, Копаев, Полюткин, Курбанов, Беляев (Кушнирук, 75), Галыш, Коржунов (Сафронов, 58), Чеботару, Азаров (Орлов, 65), Киреенко (Антипов, 62).
"Краснодар-2": Адамов, Бочко (Исаенко, 79), Ивашин, Мартынов, Парадин, Григорян (Сабуа, 58), Черников, Якимов, Халназаров, Онугха, Кутовой (Рзаев, 69).
25 мая. Новосибирск. Стадион "Спартак".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/
Загрузка...