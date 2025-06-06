Шишкарев заявил о прекращении финансирования «Черноморца»

Председатель наблюдательного совета и инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев объявил о прекращении работы с клубом из Нороссийска.

«Совершенно сознательно и по-спортивному честно я поддерживал нашу команду. Мы постоянно общались с [главным тренером] Олегом Петровичем [Василенко]. Свой телефон я дал и нескольким футболистам, мы также общались. Все, что можно было сделать для «Черноморца» на этом этапе, я сделал. Благодарен за этот уникальный результат, которого мы добились. Благодарю всю команду! Олег Петрович за это время стал не просто близким мне, но и человеком моих взглядов и убеждений. Но я принял решение и направил уведомление в клуб о выходе группы компании «Дело» из АНО «Черноморец». Желаю президенту клуба и генеральному директору успехов и процветания. Желаю слаженно и уверенно работать с болельщиками. И говорить только правду», — сказал Шишкарев.

По итогам Мелбет-Первой лиги-2024/25 команда из Новороссийска заняла третье место в турнирной таблице. После отказа «Черноморцу» в лицензии право принять участие в переходных матчах за место в РПЛ получил «Сочи», который финишировал на 5-й позиции.