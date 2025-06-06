Шишкарев заявил о прекращении финансирования «Черноморца»
Председатель наблюдательного совета и инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев объявил о прекращении работы с клубом из Нороссийска.
«Совершенно сознательно и по-спортивному честно я поддерживал нашу команду. Мы постоянно общались с [главным тренером] Олегом Петровичем [Василенко]. Свой телефон я дал и нескольким футболистам, мы также общались. Все, что можно было сделать для «Черноморца» на этом этапе, я сделал. Благодарен за этот уникальный результат, которого мы добились. Благодарю всю команду! Олег Петрович за это время стал не просто близким мне, но и человеком моих взглядов и убеждений. Но я принял решение и направил уведомление в клуб о выходе группы компании «Дело» из АНО «Черноморец». Желаю президенту клуба и генеральному директору успехов и процветания. Желаю слаженно и уверенно работать с болельщиками. И говорить только правду», — сказал Шишкарев.
По итогам Мелбет-Первой лиги-2024/25 команда из Новороссийска заняла третье место в турнирной таблице. После отказа «Черноморцу» в лицензии право принять участие в переходных матчах за место в РПЛ получил «Сочи», который финишировал на 5-й позиции.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
|Спартак Кс
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16
|Шинник
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17
|Торпедо
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18
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|Пари НН – Ротор
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Судейство