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6 июня 2025, 15:31

Шишкарев заявил о прекращении финансирования «Черноморца»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Шишкарев.
Фото Павел Волков, Известия

Председатель наблюдательного совета и инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев объявил о прекращении работы с клубом из Нороссийска.

«Совершенно сознательно и по-спортивному честно я поддерживал нашу команду. Мы постоянно общались с [главным тренером] Олегом Петровичем [Василенко]. Свой телефон я дал и нескольким футболистам, мы также общались. Все, что можно было сделать для «Черноморца» на этом этапе, я сделал. Благодарен за этот уникальный результат, которого мы добились. Благодарю всю команду! Олег Петрович за это время стал не просто близким мне, но и человеком моих взглядов и убеждений. Но я принял решение и направил уведомление в клуб о выходе группы компании «Дело» из АНО «Черноморец». Желаю президенту клуба и генеральному директору успехов и процветания. Желаю слаженно и уверенно работать с болельщиками. И говорить только правду», — сказал Шишкарев.

Сергей Шишкарев.«Была попытка манипуляции футбольным результатом, подлость и предательство». Жесткий спич инвестора «Черноморца» Шишкарева

По итогам Мелбет-Первой лиги-2024/25 команда из Новороссийска заняла третье место в турнирной таблице. После отказа «Черноморцу» в лицензии право принять участие в переходных матчах за место в РПЛ получил «Сочи», который финишировал на 5-й позиции.

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Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Шишкарев заявил, что в матче «Черноморца» против «Сочи» была попытка манипуляции результатом: «Подлость и предательство»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
2
 Велес 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
5
 Волга 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
7
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
8
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
13
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
17
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
11.07 00:00 Пари НН – Ротор - : -
11.07 00:00 Волга – Енисей - : -
11.07 00:00 Нефтехимик – Велес - : -
11.07 00:00 Шинник – Сочи - : -
11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
11.07 00:00 Урал – Торпедо - : -
11.07 00:00 Арсенал – Текстильщик - : -
11.07 00:00 Уфа – Ленинградец - : -
11.07 00:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
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