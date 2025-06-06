Шишкарев заявил, что в матче «Черноморца» против «Сочи» была попытка манипуляции результатом: «Подлость и предательство»
Инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев заявил о возможной манипуляции спортивным результатом генеральным директором клуба Максимом Пономаревым в матче 34-го тура первой лиги против «Сочи» (2:1).
«Постараюсь аккуратно высказаться, чтобы не рождать новую волну слухов. Что сделал господин Пономарев накануне матча с «Сочи», называется подлостью и предательством. Была попытка манипуляции футбольным результатом, на эту тему был разговор намеками с Олегом Петровичем и четырьмя ведущими футболистами. Рациональной футбольной логики я в этом не вижу. Расшифровывать я это не буду — все люди умные, не хочу давать повод для вселенского скандала. Но что произошло... И произошло в тяжелый для команды момент, когда парни знали, что они не смогут играть в стыковых матчах... И им предлагают поступить не по-спортивному. Для меня это за гранью. Еще раз: считаю это подлостью и предательством. С Пономаревым я больше никогда дел иметь не буду. Если ко мне кто-то обратится за советом или рекомендацией, скажу так, как и я сказал вам. С предателями на войне поступают иначе», — сказал Шишкарев.
«Черноморец» по итогам сезона в первой лиге занял третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Клуб не участвовал в переходных матчах из-за того, что не получил лицензию РФС-1 для участия в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|12
|10
|1
|1
|36-14
|31
|
2
|Урал
|12
|7
|4
|1
|20-6
|25
|
3
|Спартак Кс
|12
|7
|3
|2
|16-10
|24
|
4
|Сочи
|12
|7
|2
|3
|21-14
|23
|
5
|Велес
|13
|7
|2
|4
|17-16
|23
|
6
|Торпедо
|12
|6
|3
|3
|21-9
|21
|
7
|Уфа
|12
|4
|6
|2
|16-13
|18
|
8
|Ротор
|12
|5
|2
|5
|20-14
|17
|
9
|Шинник
|12
|3
|7
|2
|15-13
|16
|
10
|Волга
|13
|4
|2
|7
|16-19
|14
|
11
|Енисей
|12
|3
|5
|4
|15-20
|14
|
12
|Арсенал
|12
|3
|4
|5
|12-22
|13
|
13
|Ленинградец
|12
|3
|4
|5
|10-20
|13
|
14
|Нефтехимик
|12
|4
|0
|8
|7-15
|12
|
15
|Челябинск
|12
|3
|3
|6
|13-19
|12
|
16
|КАМАЗ
|12
|2
|3
|7
|11-19
|9
|
17
|Текстильщик
|12
|1
|4
|7
|8-19
|7
|
18
|СКА-Хабаровск
|12
|1
|3
|8
|11-23
|6
|4.10
|14:30
|Велес – Волга
|1 : 2
|5.12
|00:00
|Арсенал – Уфа
|- : -
|5.12
|00:00
|Енисей – Урал
|- : -
|5.12
|00:00
|Нижний Новгород – КАМАЗ
|- : -
|5.12
|00:00
|Ротор – Шинник
|- : -
|5.12
|00:00
|Сочи – Ленинградец
|- : -
|5.12
|00:00
|Спартак Кс – СКА-Хабаровск
|- : -
|5.12
|00:00
|Текстильщик – Нефтехимик
|- : -
|5.12
|00:00
|Торпедо – Челябинск
|- : -
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|11
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|6
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|10
|1
|3
Судейство