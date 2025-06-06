Шишкарев заявил, что в матче «Черноморца» против «Сочи» была попытка манипуляции результатом: «Подлость и предательство»

Инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев заявил о возможной манипуляции спортивным результатом генеральным директором клуба Максимом Пономаревым в матче 34-го тура первой лиги против «Сочи» (2:1).

«Постараюсь аккуратно высказаться, чтобы не рождать новую волну слухов. Что сделал господин Пономарев накануне матча с «Сочи», называется подлостью и предательством. Была попытка манипуляции футбольным результатом, на эту тему был разговор намеками с Олегом Петровичем и четырьмя ведущими футболистами. Рациональной футбольной логики я в этом не вижу. Расшифровывать я это не буду — все люди умные, не хочу давать повод для вселенского скандала. Но что произошло... И произошло в тяжелый для команды момент, когда парни знали, что они не смогут играть в стыковых матчах... И им предлагают поступить не по-спортивному. Для меня это за гранью. Еще раз: считаю это подлостью и предательством. С Пономаревым я больше никогда дел иметь не буду. Если ко мне кто-то обратится за советом или рекомендацией, скажу так, как и я сказал вам. С предателями на войне поступают иначе», — сказал Шишкарев.

«Черноморец» по итогам сезона в первой лиге занял третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Клуб не участвовал в переходных матчах из-за того, что не получил лицензию РФС-1 для участия в РПЛ.