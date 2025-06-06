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Шишкарев заявил, что в матче «Черноморца» против «Сочи» была попытка манипуляции результатом: «Подлость и предательство»

Артем Бухаев
Корреспондент

Инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев заявил о возможной манипуляции спортивным результатом генеральным директором клуба Максимом Пономаревым в матче 34-го тура первой лиги против «Сочи» (2:1).

«Постараюсь аккуратно высказаться, чтобы не рождать новую волну слухов. Что сделал господин Пономарев накануне матча с «Сочи», называется подлостью и предательством. Была попытка манипуляции футбольным результатом, на эту тему был разговор намеками с Олегом Петровичем и четырьмя ведущими футболистами. Рациональной футбольной логики я в этом не вижу. Расшифровывать я это не буду — все люди умные, не хочу давать повод для вселенского скандала. Но что произошло... И произошло в тяжелый для команды момент, когда парни знали, что они не смогут играть в стыковых матчах... И им предлагают поступить не по-спортивному. Для меня это за гранью. Еще раз: считаю это подлостью и предательством. С Пономаревым я больше никогда дел иметь не буду. Если ко мне кто-то обратится за советом или рекомендацией, скажу так, как и я сказал вам. С предателями на войне поступают иначе», — сказал Шишкарев.

«Черноморец» по итогам сезона в первой лиге занял третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Клуб не участвовал в переходных матчах из-за того, что не получил лицензию РФС-1 для участия в РПЛ.

Сергей Шишкарев.«Была попытка манипуляции футбольным результатом, подлость и предательство». Жесткий спич инвестора «Черноморца» Шишкарева

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Сергей Шишкарев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 13 7 2 4 17-16 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Волга 13 4 2 7 16-19 14
11
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
12
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
13
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
14
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
15
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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4.10 14:30 Велес – Волга 1 : 2
5.12 00:00 Арсенал – Уфа - : -
5.12 00:00 Енисей – Урал - : -
5.12 00:00 Нижний Новгород – КАМАЗ - : -
5.12 00:00 Ротор – Шинник - : -
5.12 00:00 Сочи – Ленинградец - : -
5.12 00:00 Спартак Кс – СКА-Хабаровск - : -
5.12 00:00 Текстильщик – Нефтехимик - : -
5.12 00:00 Торпедо – Челябинск - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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