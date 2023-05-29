Шишкарев заявил, что «Черноморец» поступательно будет двигаться к РПЛ
Генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев заявил, что новороссийский футбольный клуб «Черноморец» ставит перед собой цель попасть в число участников РПЛ.
«Состав будет серьезно обновлен. Перед командой стоят новые задачи, она будет играть на другом уровне, которому должны соответствовать футболисты. Однако костяк останется, по этому вопросу, безусловно, определяющим будет мнение главного тренера команды Константина Зырянова. Мы не ставим цель задержаться в Первой лиге. Однако и форсировать события при постановке задач не будем, планируем поступательно двигаться к РПЛ», — приводит слова Шишкарева ТАСС.
«Черноморец» обеспечил себе участие в Первой лиге в сезоне-2023/24, команда заняла первое место в группе 1 Второй лиги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|33
|19
|11
|3
|53-27
|68
|
2
|Балтика
|33
|17
|13
|3
|54-29
|64
|
3
|Алания
|33
|16
|11
|6
|54-34
|59
|
4
|Енисей
|33
|13
|14
|6
|43-35
|53
|
5
|Родина
|33
|13
|10
|10
|42-38
|49
|
6
|Шинник
|33
|13
|7
|13
|36-37
|46
|
7
|Динамо Мх
|33
|12
|10
|11
|24-27
|46
|
8
|КАМАЗ
|33
|11
|11
|11
|35-34
|44
|
9
|Волгарь
|33
|11
|11
|11
|37-37
|44
|
10
|Нефтехимик
|33
|11
|11
|11
|32-33
|44
|
11
|Акрон
|33
|9
|16
|8
|34-36
|43
|
12
|Арсенал
|33
|11
|8
|14
|37-40
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|33
|10
|11
|12
|44-39
|41
|
14
|Кубань
|33
|8
|10
|15
|34-40
|34
|
15
|Велес
|33
|9
|6
|18
|34-53
|33
|
16
|Уфа
|33
|8
|8
|17
|34-44
|32
|
17
|Волга
|33
|6
|11
|16
|23-41
|29
|
18
|Краснодар-2
|33
|7
|7
|19
|28-54
|28
|3.06
|00:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|3.06
|00:00
|
Балтика – Велес
|- : -
|3.06
|00:00
|
Динамо Мх – Алания
|- : -
|3.06
|00:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|- : -
|3.06
|00:00
|
Уфа – Кубань
|- : -
|3.06
|00:00
|
Енисей – Волга
|- : -
|3.06
|00:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|3.06
|00:00
|
Родина – Рубин
|- : -
|3.06
|00:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12