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Сегодня, 10:00

Шишкарев — о новом стадионе в Новороссийске: «Склоняюсь к Малой земле. Тогда и вместимость будет не 12 тысяч, а 18-20»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Сергей Шишкарев.
Фото Пресс-служба ГК «Дело»

Основатель Группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, когда в Новороссийске будет построен новый стадион.

— Когда в Новороссийске появится новый стадион?

— Я понимаю: если выйдем в РПЛ, на «Центральном» нам позволят играть от силы год. Значит, нужно поскорее определиться, где будет новая арена. И приступать к строительству.

— В чем проблема?

— Варианта два. Можно полностью снести старый стадион и там же возвести новый. Место чудесное, намоленное, да и с точки зрения локации — идеальное. Самый центр! Но для строительных работ это минус. Как их вести? В Новороссийске с утра до вечера жуткие пробки. Значит, работать придется ночью — возить бетон, вбивать сваи. Жители окрестных домов нас проклянут.

Поэтому я склоняюсь к Малой земле, территории района Алексино. Тогда и вместимость будет не 12 тысяч, а 18-20. Но нужно принимать решение совместно с губернатором. Ждем его в Новороссийске.

— Цена вопроса?

— Пока непонятно. Зависит все не только от вместимости, но и множества других нюансов. Я же параллельно собираюсь строить в Новороссийске современную гандбольную арену для «Черноморочки». В моей компании два главных инженера. Один говорит: «За 400 миллионов рублей сделаю отличный зал на 2000 мест». Второй предлагает не менее интересный проект. Но на 1500 зрителей.

— Дешевле?

— Наоборот, дороже! Два миллиарда! Вот и думай...

Основатель Группы компаний &laquo;Дело&raquo; Сергей Шишкарев (слева) и&nbsp;бывший генеральный директор московского &laquo;Спартака&raquo; Евгений Мележиков на&nbsp;пресс-конференции, посвященной началу съемок фильма о&nbsp;футболисте &laquo;Спартака&raquo; Федоре Черенкове. Сергей Шишкарев: «Черенков забил «Астон Вилле» — и я расколотил яблоком окно»

Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
Сергей Шишкарев
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Ерохин считает, что у Шатова получится в «Урале» на посту главного тренера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 17 7 6 4 27-18 27
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
9
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
10
 Нефтехимик 17 5 7 5 14-16 22
11
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
12
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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8.11 19:00
Ротор – Сочи
 - : -
9.11 15:00
Алания – Арсенал
 - : -
9.11 17:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 - : -
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
10.11 08:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
10.11 15:00
Шинник – Урал
 - : -
10.11 17:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
10.11 19:30
Родина – Чайка
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 12 1 5
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 15 1 4
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